Geri manevra yapan aracın çarptığı bisikletli çocuk hayata tutunamadı

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te, geri manevra yapan lüks bir aracın çarpması sonucu sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki Uğur Emre Dalkılıç, hastanede verdiği bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Geri manevra yaparak bisikletli çocuğa çarpan ve ölümüne neden olan sürücü ise tutuklandı.

Olay, 3 Ekim 2021 Pazar günü akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Osmangazi Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet A. idaresindeki 34 BDR 422 plakalı lüks araç, yolda aniden durduktan sonra geri manevra yaparak bisikletiyle yaya geçidinden geçen 14 yaşındaki Uğur Emre Dalkılıç'a çarptı.

Önce çarpma sonra da kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Uğur Emre Dalkılıç, çevredeki vatandaşlar ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü Ahmet A. ise kaza sonrası kaçmıştı. Kaza anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, lüks aracın bir anda geri manevra yaparak bisikletli Uğur Emre çarpma anları ve sonrasın olay yerinden kaçma anları saniye saniye kaydedildi.

Feci kazada ağır yaralandı, hastanede hayatını kaybetti

Meydana gelen feci kaza sonrası Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 14 yaşındaki Uğur Emre, hastanede bir hafta boyunca entübe olarak yaşam mücadelesi verdi. Talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 14 yaşındaki Uğur Emre'nin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan ve Gaziantep Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan baba Prof. Dr. Bestami Dalkılıç ile diğer yakınları göz yaşı döktü. Cenazenin Kilis merkez mezarlıkta defnedileceği öğrenildi.

Sürücü tutuklandı

Öte yandan, kaza sonra olay yerinden kaçan lüks aracın sürücü Ahmet A., olaydan bir süre sonra emniyete giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili geniş çaplı incelemenin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP