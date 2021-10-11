Genel Sekreter Tayfun Canlı, Dalyan sahilinde çevre temizliği etkinliğine katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Genel Sekreter Tayfun Canlı, Dalyan sahilinde çevre temizliği etkinliğine katıldı

İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Haberler | Yerel

Genel Sekreter Tayfun Canlı, Dalyan sahilinde çevre temizliği etkinliğine katıldı Balıkesir'in Edremit ilçesinde Tema Vakfı Dalyan sahilinde çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Genel Sekreter Tayfun Canlı, Dalyan sahilinde çevre temizliği etkinliğine katıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Tema Vakfı Dalyan sahilinde çevre temizliği etkinliği düzenledi. Edremit Kent Konseyi Genel Sekreteri Tayfun Canlı da etkinliğe katılarak destek verdi.

Tema Vakfı Balıkesir ve Edremit ilçe temsilcilikleri, Genç Tema ve Çocuk Halk Oyunları ekibiyle birlikte Altınkum Mahallesi Dalyan sahilini temizlediler. Edremit Belediyesi ve Edremit Kent Konseyi'nin destek verdiği etkinliğe Edremit Kent Konseyi Genel Sekreteri Tayfun Canlı, Tema Vakfı Balıkesir İl Temsilcisi Metin Kuter ve Edremit İlçe Temsilcisi Ebru Tunçel katıldı. Etkinlikte çocuklar "Doğayı Kirletme, Geleceğimizi Karartma" mesajını verdiler.

Genel Sekreter Tayfun Canlı, "Edremit ve Balıkesir Tema Temsilciliği tarafından yapılan kıyı temizliği gönüllü çalışmasına destek veriyoruz. Edremit Tema gönüllü çocuklarımızın farkındalık etkinliğine katılıyoruz. Temiz çevre, temiz Edremit için hep birlikte tam destek diyoruz" dedi.

"Doğayı kirletme geleceğimizi karartma" sloganıyla dalyan sahilinde başlayan etkinlik kentin çeşitli bölgelerinde devam edecek.

Genel Sekreter Tayfun Canlı, Dalyan sahilinde çevre temizliği etkinliğine katıldı

Genel Sekreter Tayfun Canlı, Dalyan sahilinde çevre temizliği etkinliğine katıldı

Genel Sekreter Tayfun Canlı, Dalyan sahilinde çevre temizliği etkinliğine katıldı

Genel Sekreter Tayfun Canlı, Dalyan sahilinde çevre temizliği etkinliğine katıldı
İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Necmettin Erbakan Meral Akşener Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Aleyna Tilki Deniz Akkaya Gülşen
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Genel Sekreter Tayfun Canlı, Dalyan sahilinde çevre temizliği etkinliğine katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 15:36:02. #1.12#