Genç nüfusu ve zengin kaynaklarıyla Afrika'nın yükselen ülkesi Angola - Haberler
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Genç nüfusu ve zengin kaynaklarıyla Afrika'nın yükselen ülkesi Angola

AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

Dünyanın en genç ülkelerinden Angola, büyüme hızı ve sahip olduğu zengin kaynaklarla kıtanın en hızlı yükselen ülkelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Dünyanın en genç ülkelerinden Angola, büyüme hızı ve sahip olduğu zengin kaynaklarla kıtanın en hızlı yükselen ülkelerinden biri olarak öne çıkıyor. Nüfusunun yüzde 46'sının 15 yaşın altında olduğu ülke, dünyanın en genç 4. ülkesi konumunda. Ülkenin başkenti ve en kalabalık kenti olan Luanda, aynı zamanda kıtanın en eski sömürge kentlerinden kabul ediliyor. 1975'te kazanılan bağımsızlıktan sonra 2002 yılına kadar iç savaşa sahne olan ülkede alt ve üstyapı faaliyetlerinin yanı sıra tarım ve sanayi alanında büyük boşluk bulunuyor.

Genç nüfusu ve zengin kaynaklarıyla Afrika'nın yükselen ülkesi Angola

Genç nüfusu ve zengin kaynaklarıyla Afrika'nın yükselen ülkesi Angola

Genç nüfusu ve zengin kaynaklarıyla Afrika'nın yükselen ülkesi Angola

Genç nüfusu ve zengin kaynaklarıyla Afrika'nın yükselen ülkesi Angola
AA / Osman Baytürk - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Luanda'ya hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Luanda'ya hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Luanda'ya hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Luanda'ya hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola'ya gitti
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Haber: Genç nüfusu ve zengin kaynaklarıyla Afrika'nın yükselen ülkesi Angola - Haberler
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