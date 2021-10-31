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Genç kız uyuşturucu yüzünden tartıştığı arkadaşını kolundan bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Genç kız uyuşturucu yüzünden tartıştığı arkadaşını kolundan bıçakladı

Antalya'da uyuşturucu madde paylaşımı yüzünden iki genç arasında çıkan tartışmada genç kız arkadaşını kolundan bıçakladı.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da uyuşturucu madde paylaşımı yüzünden iki genç arasında çıkan tartışmada genç kız arkadaşını kolundan bıçakladı.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Zeliha Ö. (20) ile arkadaşı Mert O. (23) arasında uyuşturucu madde paylaşımı yüzünden tartışma yaşandı. Zeliha Ö., öfkelenerek elindeki bıçakla arkadaşı Mert O'yu bıçakladı. Mert O.'nun yaşadığı acıyla bağırmaya başlaması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mert O.'yu ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırırken, Zeliha Ö. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

"Kadına da, erkeğe de şiddete hayır"

Olayın ardından bıçaklanan arkadaşının yardımına gelen Gizem Kaya, "Tanımıyorum ama biz de yakıştıramadık bayana, bıçaklanan şahıs arkadaşımız. Aralarında sözlü bir tartışma geçmiş, herhalde uyuşturucu muhabbeti diye düşünüyorum. Biz de anlayamadık, şaşırdık ve kendisine yakıştıramadık. Kadına da, erkeğe de şiddete hayır" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Genç kız uyuşturucu yüzünden tartıştığı arkadaşını kolundan bıçakladı

Genç kız uyuşturucu yüzünden tartıştığı arkadaşını kolundan bıçakladı

Genç kız uyuşturucu yüzünden tartıştığı arkadaşını kolundan bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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