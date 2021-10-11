Genç adam, 20 günlük bebeğine doyamadan cinayete kurban gitti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Genç adam, 20 günlük bebeğine doyamadan cinayete kurban gitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Genç adam, 20 günlük bebeğine doyamadan cinayete kurban gitti

İzmir'in Buca ilçesinde arkadaşlar arasında çıktığı ilerisi sürülen kavgada bıçaklanan şahıs kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Buca ilçesinde arkadaşlar arasında çıktığı ilerisi sürülen kavgada bıçaklanan şahıs kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Genç adam, 20 günlük bebeğine doyamadan cinayete kurban giderken; olayın ardından otomobil ile kaçan şüphelileri yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Çamlıkule Mahallesi 222/35 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mahsun Aslan ile arkadaşları olduğu ileri sürülen A.F. ve S.F. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte Mahsun Aslan (30), vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheliler bindikleri otomobil ile hızla olay yerinden kaçarken, evinin önünde bıçaklanan Aslan yakınları tarafından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan, burada yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, evli ve 20 günlük bir bebeği olduğu öğrenilen Aslan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otomobil ile kaçarak kayıplara karışan şüphelileri yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi. - İZMİR

Genç adam, 20 günlük bebeğine doyamadan cinayete kurban gitti

Genç adam, 20 günlük bebeğine doyamadan cinayete kurban gitti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İzmir'de kadınların korkulu rüyası olan tacizcinin aynı mahallede dükkan işleten bir esnaf olduğu ortaya çıktı

İzmir'de kadınların korkulu rüyası olan tacizcinin aynı mahallede dükkan işleten bir esnaf olduğu ortaya çıktı

 Aracıyla önünü kestiği sürücüyü kurşun yağmuruna tuttu! O anlar saniye saniye kamerada

Aracıyla önünü kestiği sürücüyü kurşun yağmuruna tuttu! O anlar saniye saniye kamerada

 Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Necmettin Erbakan Süleyman Soylu Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kubilay Aka Aleyna Tilki Mustafa Keser Mehmet Ali Erbil
Spor Serdar Aziz Ozan Tufan Şenol Güneş Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Yemek Tarifleri Amelia Hamlin Emre Belözoğlu Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Genç adam, 20 günlük bebeğine doyamadan cinayete kurban gitti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 04:58:54. #1.11#