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Gemlik'te kadınlar Gülderen Yeşildağ için yürüdü

Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut - Haberler | Güncel
Gemlik'te kadınlar Gülderen Yeşildağ için yürüdü

BURSA'nın Gemlik ilçesinde anne ve babasına kötü davrandığını iddia ettiği kardeşi Hasan Ali Yeşildağ'ı (30), pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Gülderen Yeşildağ (40), 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

BURSA (DHA) - BURSA'nın Gemlik ilçesinde anne ve babasına kötü davrandığını iddia ettiği kardeşi Hasan Ali Yeşildağ'ı (30), pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Gülderen Yeşildağ (40), 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bursa Bölge Adliyesi 1. Ceza Dairesi'nce onanan cezaya tepki gösteren kadın platformu üyeleri, Gülderen Yeşildağ'a destek olmak için yürüyüş düzenledi.

Kaymakamlıktan alınan izin sonrası, Gemlik, Avcı Çay Bahçesi önünden toplanan kadın platformu üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. 'Gülderen için beraat istiyoruz' sloganları atılıp, 'Gülderen Sen Yalnız Değilsin!!!', 'Hepimiz Güldereniz', 'Öz Savunma Haktır!!!!' pankartlarının açıldığı destek yürüyüşüne, Gülderen Yeşildağ'ın arkadaşları da katıldı. Yaptıkları konuşmalarda, Gülderen Yeşildağ'a verilen cezayı ağır bulun kadın konuşmacılar, "Şimdi ise gözümüz umudumuz Yargıtay'da. Ancak en önemlisi de Gülderen'in sesini duyurmasında" diye konuştular. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı yürüyüş, olaysız sona erdi.


Gemlik'te kadınlar Gülderen Yeşildağ için yürüdü

Gemlik'te kadınlar Gülderen Yeşildağ için yürüdü

Gemlik'te kadınlar Gülderen Yeşildağ için yürüdü

Gemlik'te kadınlar Gülderen Yeşildağ için yürüdü

Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut - Son Dakika Haberleri
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