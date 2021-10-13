Gelinlik ve damatlıkla Edebali türbesini ziyaret ettiler - Haberler
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Gelinlik ve damatlıkla Edebali türbesini ziyaret ettiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Gelinlik ve damatlıkla Edebali türbesini ziyaret ettiler

Eskişehir'de gelin ve damat, nikah merasiminin ardından Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de gelin ve damat, nikah merasiminin ardından Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret ederek Dua etti.

Tepebaşı ilçesine bağlı Yeni Akçayır Mahallesi'nde nikah merasiminin ardından gelinlik ve damatlıkla Odunpazarı'nda bulunan Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret eden Neslişah ve İbrahim Ünal çifti, mutlu ve sağlıklı bir evlilik için dua etti. Türbe ziyaretine gelin ve damadın ailesi ve yakınları da eşlik etti. Gelin ve damadın hatıra fotoğrafı çektirmesiyle, türbe ziyareti sona erdi.

Ünal çifti gerçekleştirdikleri türbe ziyaretinin gelecek nesillere örnek olmasını dilediklerini belirtti. - ESKİŞEHİR

Gelinlik ve damatlıkla Edebali türbesini ziyaret ettiler

Gelinlik ve damatlıkla Edebali türbesini ziyaret ettiler

Gelinlik ve damatlıkla Edebali türbesini ziyaret ettiler

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Haber: Gelinlik ve damatlıkla Edebali türbesini ziyaret ettiler - Haberler
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