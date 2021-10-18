Gelinim Mutfakta kim sunacak? Bu hafta Gelinim Mutfakta sunucusu kim? Gelinim Mutfakta sunucusu kim oldu? Gelinim Mutfakta sunucusu kim olacak? - Haberler
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Gelinim Mutfakta kim sunacak? Bu hafta Gelinim Mutfakta sunucusu kim? Gelinim Mutfakta sunucusu kim oldu? Gelinim Mutfakta sunucusu kim olacak?

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Gelinim Mutfakta kim sunacak? Bu hafta Gelinim Mutfakta sunucusu kim? Gelinim Mutfakta sunucusu kim oldu? Gelinim Mutfakta sunucusu kim olacak?

Gelinim Mutfakta'da yıldız yağmuru başlıyor. Türkiye'nin fenomen yarışması, Türkiye'nin ünlü isimlerinin sunumuyla ekrana geliyor. Mutfak her hafta bir ünlüye emanet! Gelinim Mutfakta kim sunacak? Bu hafta Gelinim Mutfakta sunucusu kim? Gelinim Mutfakta sunucusu kim oldu? Gelinim Mutfakta sunucusu kim olacak?

Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da her hafta yeni bir ünlü isim sunuculuk yapıyor. Bu hafta Gelinim Mutfakta'yı kim sunacak sorusu izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim sunacak? Bu hafta Gelinim Mutfakta sunucusu kim? Gelinim Mutfakta sunucusu kim oldu? Gelinim Mutfakta sunucusu kim olacak? İşte detaylar...

BU HAFTA GELİNİM MUTFAKTA KİM SUNACAK?

Gelinim Mutfakta'da yıldız yağmuru başlıyor. Türkiye'nin fenomen yarışması, Türkiye'nin ünlü isimlerinin sunumuyla ekrana geliyor. Mutfak her hafta bir ünlüye emanet! Bu haftanın ilk sunucusu Songül Karlı oluyor.

SONGÜL KARLI KİMDİR?

Songül Karlı 15 Eylül 1973, İstanbul doğumlu Türk Halk Müziği şarkıcısı ve sunucudur.

1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına girdi. Bugüne kadar 10 müzik albümü bulunan ve 2 toplama albümde yer alan sanatçı; 1997 ve 1998 yıllarında iki defa Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülünün sahibi oldu.

Günümüzde müzik yaşamına ara veren sanatçı, doksanlarda başladığı televizyon kariyerinde, kısa bir süre de olsa dizilerde oyunculuk deneyimi yaşadı. 2007 yılında Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Songül Karlı İle Cumartesi programını sunduktan sonra, 2008 yılında FOX'ta başlayan ve 2013 yılında sona eren evlendirme programı Su Gibi'yi sanatçı Uğur Arslan ile birlikte sunmuştur. 2016 yılında TV 8'de Songül Karlı ile Evlilik Yolunda adlı programı sundu.

2008 yılında boşandığı Baykal Gümüş'ten bir çocuğu olan sanatçı, 2012 yılında sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı Su Gibi ekranlarında Metin Yüncü ile canlı yayında evlendi.

Songül Karlı'nın Albümleri

  • Derman Sendedir (1991) Duygu Müzik
  • Böyle Olurmu (1992) Duygu Müzik
  • Oralıyam Ben (1993) Duygu Müzik
  • Dokunsalar Ağlayacağım (1994) Prestij Müzik
  • Dal Boylum (1994) Prestij Müzik
  • Yanık Bir Türkü (1995) Prestij Müzik
  • Omuz Omuza (1996) Prestij Müzik
  • Yalan (1998) İdobay Müzik
  • Bir Yana (2002) Akbaş Müzik
  • Kaç Bahar (2004) Akbaş Müzik
  • Hayat Bir Gün (2017) A1 Müzik Yapım

Songül Karlı'nın Sunuculuk yaptığı programlar

  • Songül Karlı İle Cumartesi (2007) Kanal 7
  • İki Gönül Bir Olunca (2008) FOX
  • Su Gibi (2008) FOX
  • Songül Karlı ile Yeniden (2014) Kanaltürk
  • Bugün Yıldız Benim (2015) Show TV
  • Songül Karlı İle Evlilik Yolunda (2016) TV8
  • Gelinim Mutfakta (2021- ) Kanal D

Songül Karlı'nın Oyuncu olarak yer aldığı diziler

  • Paşa Baba Konağı (2000) TGRT
  • Reyting Hamdi (2002) ATV
  • Türkü Filmi (2004) Kanal 7
  • Yasemince (2010) FOX TV

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Haber: Gelinim Mutfakta kim sunacak? Bu hafta Gelinim Mutfakta sunucusu kim? Gelinim Mutfakta sunucusu kim oldu? Gelinim Mutfakta sunucusu kim olacak? - Haberler
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