Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 15 Ekim Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm İZLE!
Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm İZLE! İşte detaylar...
Gelinim Mutfakta puan durumu merak ediliyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...
15 Ekim Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinlerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Yeşimoldu.
15 Ekim Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinlerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Yeşim oldu.
Yeşim: 19
Aslıhan: 8
Büşra Nur: 8
Yaren: 6
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTIN KAZANAN İZLE