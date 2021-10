Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 13 Ekim Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm İZLE!

Gelinim Mutfakta puan durumu merak ediliyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

13 EKİM 2021 GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU NEDİR?

13 Ekim Çarşamba günü Gelinim Mutfakta yarışmasında en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim 21 puanla Beyhan Hanım oldu. Filiz Hanım 16 puan alarak ikinci oldu.

13 EKİM ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

13 Ekim Çarşamba günü Gelinim Mutfakta yarışmasında en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Beyhan Hanım oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Beyhan: 21 Filiz: 16 Nuray: 13 Arzu: 9

