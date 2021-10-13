Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 13 Ekim Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm İZLE! - Haberler
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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 13 Ekim Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm İZLE!

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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 13 Ekim Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm İZLE!

Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm İZLE! İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta puan durumu merak ediliyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

13 Ekim Çarşamba günü Gelinim Mutfakta yarışmasında en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim 21 puanla Beyhan Hanım oldu. Filiz Hanım 16 puan alarak ikinci oldu.

13 Ekim Çarşamba günü Gelinim Mutfakta yarışmasında en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Beyhan Hanım oldu.

  1. Beyhan: 21
  2. Filiz: 16
  3. Nuray: 13
  4. Arzu: 9

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 13 Ekim Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm İZLE!

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Haber: Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 13 Ekim Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm İZLE! - Haberler
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