Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırmamak için Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta HD donmadan Youtube Kanal D canlı izleme ekranı burada. Peki, Gelinim Mutfakta HD donmadan Youtube Kanal D canlı izleme ekranı! Gelinim Mutfakta canlı izle! Kanal D Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki! Gelinim Mutfakta sunucusu kim?

HAFTA İÇİ HER GÜN EKRANDA

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.15'te Kanal D'de ekrana geliyor.

SONGÜL KARLI SUNUYOR

Gelinim Mutfakta'da yıldız yağmuru başlıyor. Türkiye'nin fenomen yarışması, Türkiye'nin ünlü isimlerinin sunumuyla ekrana geliyor. Mutfak her hafta bir ünlüye emanet! Bu haftanın ilk sunucusu Songül Karlı oluyor.

SONGÜL KARLI KİMDİR?

Songül Karlı 15 Eylül 1973, İstanbul doğumlu Türk Halk Müziği şarkıcısı ve sunucudur.

1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına girdi. Bugüne kadar 10 müzik albümü bulunan ve 2 toplama albümde yer alan sanatçı; 1997 ve 1998 yıllarında iki defa Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülünün sahibi oldu.

Günümüzde müzik yaşamına ara veren sanatçı, doksanlarda başladığı televizyon kariyerinde, kısa bir süre de olsa dizilerde oyunculuk deneyimi yaşadı. 2007 yılında Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Songül Karlı İle Cumartesi programını sunduktan sonra, 2008 yılında FOX'ta başlayan ve 2013 yılında sona eren evlendirme programı Su Gibi'yi sanatçı Uğur Arslan ile birlikte sunmuştur. 2016 yılında TV 8'de Songül Karlı ile Evlilik Yolunda adlı programı sundu.

2008 yılında boşandığı Baykal Gümüş'ten bir çocuğu olan sanatçı, 2012 yılında sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı Su Gibi ekranlarında Metin Yüncü ile canlı yayında evlendi.

Songül Karlı'nın Albümleri

Derman Sendedir (1991) Duygu Müzik

Böyle Olurmu (1992) Duygu Müzik

Oralıyam Ben (1993) Duygu Müzik

Dokunsalar Ağlayacağım (1994) Prestij Müzik

Dal Boylum (1994) Prestij Müzik

Yanık Bir Türkü (1995) Prestij Müzik

Omuz Omuza (1996) Prestij Müzik

Yalan (1998) İdobay Müzik

Bir Yana (2002) Akbaş Müzik

Kaç Bahar (2004) Akbaş Müzik

Hayat Bir Gün (2017) A1 Müzik Yapım

Sunuculuk yaptığı programlar

Songül Karlı İle Cumartesi (2007) Kanal 7

İki Gönül Bir Olunca (2008) FOX

Su Gibi (2008) FOX

Songül Karlı ile Yeniden (2014) Kanaltürk

Bugün Yıldız Benim (2015) Show TV

Songül Karlı İle Evlilik Yolunda (2016) TV8

Gelinim Mutfakta (2021- ) Kanal D

GELİNİM MUTFAKTA CANLI YAYIN İZLE!

Haberler.com - Gündem