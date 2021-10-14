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"GEÇMİŞ İLE GELECEĞİ BAĞLAYAN BİR ŞEHİR"

Habermetre - Haberler | Toplum

Kaleme aldığı biyografik eserleri ve romanlarıyla çok okunan yazarlarımızdan olan Ayşe Kulin ve eşi Engin Baraz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Kaleme aldığı biyografik eserleri ve romanlarıyla çok okunan yazarlarımızdan olan Ayşe Kulin ve eşi Engin Baraz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Gerçekleştirdikleri ziyaret için Ayşe Kulin ve eşine teşekkür eden Yılmaz Büyükerşen, kendilerini Eskişehir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret ettikten sonra Eskişehir'i gezen Ayşe Kulin, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda bulunan hayvanat bahçesi ve Masal Şatosu'nu, Odunpazarı Modern Müze'yi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi'ndeki; Balmumu Heykeller Müzesi, Cam Sanatları Müzesi, Kurtuluş Müzesi, Canlı Tarih Sahnesi, Kent Belleği Müzesi'ni, Kentpark'ı ve Büyük Park'ı gezdi. Balmumu Heykeller Müzesi'nde açıklamada Eskişehir'in birkaç cümleye sığdırılamayacak kadar güzel bir şehir olduğunu belirterek, "Eskişehir'in çok değişik yönleri var. Hem bir kültür şehri, hem güzellikler şehri. Ben Porsuk'ta bot gezisindeyken, Eskişehir'de Orta Avrupa'yı gördüm, İngiltere'yi, İrlanda'yı gördüm. Muhteşem düşünülmüş ve yapılmış bir şehir. Tarihi olan bir şehir Eskişehir. Başkan Yılmaz Büyükerşen ile günümüzün şehri olmuş, ilerinin şehri olmuş Eskişehir. Burası geçmiş ile geleceği bağlayan bir şehir" dedi.

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