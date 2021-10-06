Gaziantep'te meydana gelen kazalar kameralara yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te meydana gelen kazalar kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te meydana gelen kazalar kameralara yansıdı Gaziantep'te son bir hafta meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi kameralarına anbean yansıdı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te meydana gelen kazalar kameralara yansıdı

GAZİANTEP - Gaziantep'te son bir hafta meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi kameralarına anbean yansıdı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden kentte meydana gelen trafik kazalarının görüntüleri yayımladı. Kentin değişik bölgelerinde, meydana gelen trafik kazalarının sürücülerin dikkatsizliği sonucu meydana geldiği görüldü.

Anbean kameralarla kaydedilen kazaların bir kısmında sürücülerin kontrol yapmadan hızla karşı şeride geçmeye çalışması sonucu meydana geldiği görülürken, bazı sürücülerin ise sola dönüşün yasak olduğu kavşaklarda dönmeye çalışması sonucu kazaya sebebiyet verdiği kameralarca kaydedildi.

Kazaların görümlerini "Trafik kuralları hayati önem taşıyor, Trafikte her zaman güvende hissetmek için kurallara uyalım" notuyla paylaşan Gaziantep Emniyeti, sürücüleri daha dikkatli olması yönünde uyarılarda bulundu.

Gaziantep'te meydana gelen kazalar kameralara yansıdı

Gaziantep'te meydana gelen kazalar kameralara yansıdı

Gaziantep'te meydana gelen kazalar kameralara yansıdı

Gaziantep'te meydana gelen kazalar kameralara yansıdı
İhlas Haber Ajansı / Resul Yanbul - Son Dakika Haberleri
Uygunsuz fotoğraflarıyla tehdit mi edildi? Polis Aleyna'yı ölüme sürükleyen mesajların peşinde

Uygunsuz fotoğraflarıyla tehdit mi edildi? Polis Aleyna'yı ölüme sürükleyen mesajların peşinde

 Silah tacirlerine şafak operasyonu! Koç başıyla kapı kırıp çok sayıda kişiyi gözaltına aldılar

Silah tacirlerine şafak operasyonu! Koç başıyla kapı kırıp çok sayıda kişiyi gözaltına aldılar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Varank Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Burak Sergen Deniz Akkaya Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ersun Yanal Ferdi Kadıoğlu Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gaziantep'te meydana gelen kazalar kameralara yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 22:08:41. #1.12#