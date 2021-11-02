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Gaziantep'te 138 tarihi eser ele geçirildi

AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Güncel
Gaziantep'te 138 tarihi eser ele geçirildi

Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 138 eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 138 eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılıkla Organize Mücadele Şubesi ekiplerinin, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda bir evde ve iş yerinde yapılan aramada, tarihi 134 sikke, 1 kemer tokası, 1 heykelcik başı, 2 kolye ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

AA / Feride Pelin İnal - Son Dakika Haberleri
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