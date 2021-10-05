Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu: 61 gözaltı - Haberler
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Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu: 61 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı - Haberler | Güncel
Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu: 61 gözaltı

GAZİANTEP merkezli 32 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 121 şüpheliden 61'i yakalandı.

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP merkezli 32 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 121 şüpheliden 61'i yakalandı. .

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda aralarında ByLock kullanıcıları, sözde 'ilçe imamı', 'eğitim danışmanı' ve görevde olan astsubayların da yer aldığı 61 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Polis ekiplerinin soruşturma kapsamında halkında gözaltı kararı verilen diğer 60 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı - Son Dakika Haberleri
Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 121 şüpheliye gözaltı kararı

Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 121 şüpheliye gözaltı kararı

 Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 121 şüpheliye gözaltı kararı

Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 121 şüpheliye gözaltı kararı

 Son dakika haberi | Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 121 şüpheliden 58'i gözaltına alındı.

Son dakika haberi | Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 121 şüpheliden 58'i gözaltına alındı.
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