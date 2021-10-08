Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Bayrak, Nurdağı'nda temaslarda bulundu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak, Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Korkmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra Nurdağı Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen "Pandemide aşılanmanın teşviki konusunda bilgilendirme eğitimi" programına katılan Bayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen aşılama çalışmalarını yönelik ön yargıyı kırmak ve teşviki artırmak istediklerini ifade etti.

Dr. Bayrak, aşı hakkında vatandaşın dile getirdiği 10 bahaneyi irdeledi ve aşı yapılmamasına ilişkin ortaya atılan asılsız iddiaları, bilimsel veriler üzerinden açıklığa kavuşturarak katılımcılarda güven duygusunu artırdı.

???????Programa, Nurdağı Belediyesi Başkanı Ökkeş Kavak, mahalle muhtarları ve daire amirleri katıldı.