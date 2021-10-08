Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Bayrak, Nurdağı'nda temaslarda bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Bayrak, Nurdağı'nda temaslarda bulundu

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Bayrak, Nurdağı'nda temaslarda bulundu

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak, Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz'ı makamında ziyaret etti.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak, Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Korkmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra Nurdağı Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen "Pandemide aşılanmanın teşviki konusunda bilgilendirme eğitimi" programına katılan Bayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen aşılama çalışmalarını yönelik ön yargıyı kırmak ve teşviki artırmak istediklerini ifade etti.

Dr. Bayrak, aşı hakkında vatandaşın dile getirdiği 10 bahaneyi irdeledi ve aşı yapılmamasına ilişkin ortaya atılan asılsız iddiaları, bilimsel veriler üzerinden açıklığa kavuşturarak katılımcılarda güven duygusunu artırdı.

???????Programa, Nurdağı Belediyesi Başkanı Ökkeş Kavak, mahalle muhtarları ve daire amirleri katıldı.

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Bayrak, Nurdağı'nda temaslarda bulundu

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Deniz Akkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Bayrak, Nurdağı'nda temaslarda bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 16:01:01. #1.17#