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Gazi Gökhan Akviran'ın mutlu günü

AA / Mehmet Umay - Haberler | Güncel
Gazi Gökhan Akviran'ın mutlu günü

Fırat Kalkanı Bölgesinde, teröristlerin hain saldırısı sonucu gazi olan Uzman Çavuş Gökhan Akviran, hayatını Naime Elit Yiğiter ile birleştirdi.

FIRAT, MALATYA (AA) - Fırat Kalkanı Bölgesinde, teröristlerin hain saldırısı sonucu gazi olan Uzman Çavuş Gökhan Akviran, hayatını Naime Elit Yiğiter ile birleştirdi.

Fırat Kalkanı Bölgesinde, teröristlerin hain saldırısı sonucu sağ bacağını kaybeden Uzman Çavuş Gökhan Akviran'ın bu durumu mutluluğuna engel olmadı.

Akviran Recep Tayyip Erdoğan Nikah Salonunda Naime Elit Yiğiter ile evlendi.

Gazi Akviran ile Naime Elit Yiğiter'in nikahını Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu kıydı. Nikah sonrası konuşan Gazi Akviran, "Bugün nikahımız kıyıldı.Çok zor bir süreçten geçtik.Çok şükür bu günleri görmeyi Allah'ım nasip etti bize.Mutluyuz evlendik.İnşallah daha güzel günler olacak bizim için." dedi.

Çiftin şahitliklerini ise Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, AK Parti İlçe Başkanı Zübeyir Dursun, MHP İlçe Başkanı Musa Yılmaz yaptı.

Gazi Gökhan Akviran'ın mutlu günü

Gazi Gökhan Akviran'ın mutlu günü

Gazi Gökhan Akviran'ın mutlu günü

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Haber: Gazi Gökhan Akviran'ın mutlu günü - Haberler
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