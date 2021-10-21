Gazeteci yazar Sami Kohen son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Gazeteci yazar Sami Kohen son yolculuğuna uğurlandı

AA / Mehmet Kara - Haberler | Güncel
Gazeteci yazar Sami Kohen son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden gazeteci-yazar Sami Kohen'in cenazesi Neva Şalom Sinagogu'nda düzenlenen törenin ardından Ulus Musevi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ULUS, BARTIN (AA) - Hayatını kaybeden gazeteci-yazar Sami Kohen'in cenazesi Neva Şalom Sinagogu'nda düzenlenen törenin ardından Ulus Musevi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva'nın yönettiği törende Kohen için dualar edildi. Kohen'in eşi Mirka Kohen, kızı Jale Kohen, oğlu Alp Kohen taziyeleri kabul etti.

Törene, Kohen'in ailesinin yanı sıra, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Aydın Doğan, Musevi cemaatinin önde gelenleri ve birçok gazeteci katıldı.

Törenin ardından Kohen'in naaşı Ulus Musevi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AA / Mehmet Kara - Son Dakika Haberleri
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