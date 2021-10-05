Garanti BBVA Factoring 5'inci kez dünyanın en iyi ihracat faktoring şirketi seçildi

Ödül hakkında konuşan Garanti BBVA Factoring Genel Müdürü Kaya Yıldırım "Başta ihracatçılarımız ve KOBİ'lerimiz olmak üzere ticari hayatın gerektirdiği hızlı çözümleri ve nakit ihtiyacını müşterilerimizin gereksinimlerini karşılayacak şekilde yapılandırılmış olarak sunuyoruz. KOBİ'lerden uluslararası büyüklükteki kurumsal şirketlere uzanan geniş yelpazedeki müşterilerimize sağladığımız "kuruma özel" çözümlerle "nakit akışı", güvenli satış ve tahsilat hizmetlerimizle her dönem yanlarında olmaya özen gösteriyoruz. Müşterilerimizin yurt dışına yönelik vadeli mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan ihracat alacaklarını garanti altına alarak bir anlamda danışmanlık ve garanti hizmeti veriyor, gerekmesi halinde uygun maliyetli kaynaklarla finanse edilmelerini sağlıyoruz. Uluslararası bir ödül olan FCI'ın "En İyi İhracat Faktoring Şirketi" ödülüne 5.kez layık görülmemiz bu desteklerin önemini göstermesi açısından bizim için çok değerli. Her zaman olduğu gibi ihracatın gelişmesi ve müşterilerimizin faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmeleri için onları faktoringin avantajlarıyla buluşturmaya, yurt dışındaki muhabir bankalarımızla da desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri