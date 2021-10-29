Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen etkinlikte, Türk bayrağı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin fotoğraf ve görseller, Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan metin eşliğinde Galata Kulesi'ne yansıtıldı.