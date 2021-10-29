Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi yapıldı

Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş - Haberler | Güncel

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi yapıldı. Vatandaş ve turistlerin ilgiyle izlediği gösteride, Cumhuriyet ilan edilene kadar verilen mücadeleyi anlatan fotoğraflar kuleye yansıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen etkinlikte, Türk bayrağı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin fotoğraf ve görseller, Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan metin eşliğinde Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yanı sıra kadını, erkeği, genciyle ve yaşlısıyla İstiklal Savaşı'nda verdiğimiz mücadeleyi anlatan karelerin yer aldığı video mapping gösterisi vatandaş ve turistler tarafından da ilgiyle izlendi.


- İstanbul
Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi yapıldı

Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi yapıldı

Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi yapıldı

Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi yapıldı

Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi yapıldı

Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş - Son Dakika Haberleri
Cumhuriyet'in 98. yılında AKM kapılarını 'Sinan' eseriyle açıyor! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Cumhuriyet'in 98. yılında AKM kapılarını "Sinan" eseriyle açıyor! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

 Türk askeri yine kendisine hayran bıraktı! Vatan Caddesi'ndeki gösteriden nefes kesen fotoğraflar

Türk askeri yine kendisine hayran bıraktı! Vatan Caddesi'ndeki gösteriden nefes kesen fotoğraflar

 KAR ALTINDA PALANDÖKEN'İN ZİRVESİNE 'CUMHURİYET' TIRMANIŞI

KAR ALTINDA PALANDÖKEN'İN ZİRVESİNE 'CUMHURİYET' TIRMANIŞI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title