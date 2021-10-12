Freni boşalan otomobil yüklü çekici şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Freni boşalan otomobil yüklü çekici şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Freni boşalan otomobil yüklü çekici şarampole yuvarlandı: 2 yaralı Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde, otomobil taşıyan çekicinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

GÜNDOĞMUŞ, ANTALYA (İHA) - Freni boşalan otomobil yüklü çekici şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde, otomobil taşıyan çekicinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gündoğmuş ilçesine bağlı Güneycik Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arızalanan otomobili Manavgat ilçesine getiren Mustafa Burak Başkan'ın kullandığı 07 AOS 454 plakalı çekici, Kındıra mevkiinde bulunan Güneycik rampasında freninin boşalması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada çekici sürücüsü Başkan ve çekicideki yolcu Erdem Çelik yaralandı. Yaralılara ilk müdahale yoldan geçen vatandaşlar tarafından yapıldı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

1 hafta içerisinde 3 kaza

Çekicinin kaza yaptığı Güneycik Rampasında, çekici kazasıyla birlikte son 1 hafta içerisinde 3 kamyon kazası meydana geldiği belirtildi. 2 Ekim Cumartesi günü koyun yüklü kamyonun takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 6 Ekim Çarşamba günü tomruk yüklü kamyon cenaze aracına çarpıp, şarampole yuvarlanmış kamyon şoförü yaralanmıştı.

Kazaların yaşandığı yerdeki vatandaşlar, rampanın dik olmasının kazalardaki en önemli etken olduğuna dikkat çekerek, bölgeye acil kaçış rampası yapılması gerektiğini dile getirdiler.

Freni boşalan otomobil yüklü çekici şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Freni boşalan otomobil yüklü çekici şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Freni boşalan otomobil yüklü çekici şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Freni boşalan otomobil yüklü çekici şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Freni boşalan otomobil yüklü çekici şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Son Dakika Haberleri
Maltepe'de yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptığı anlar kamerada

Maltepe'de yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptığı anlar kamerada

 Ağaç yüzünden kardeşini öldüren zanlı mahkemede günah çıkardı: Pişmanım, keşke ben ölseydim

Ağaç yüzünden kardeşini öldüren zanlı mahkemede günah çıkardı: Pişmanım, keşke ben ölseydim

 İstanbul'da sırlarla dolu cinayet! Bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü, kayıp eşinin otomobili yanmış halde bulundu

İstanbul'da sırlarla dolu cinayet! Bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü, kayıp eşinin otomobili yanmış halde bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım
Magazin Düm Tek Tek Tamer Karadağlı Mehmet Ali Erbil
Spor Serdar Aziz Stefan Kuntz
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Hulusi Akar Güzel Sözler Tahir Büyükakın Yemek Tarifleri Murat Kurum Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Freni boşalan otomobil yüklü çekici şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 11:25:51. #1.11#