Fransa'da eski Başbakan Philippe, yeni siyasi parti kurdu Açıklaması - Haberler
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Fransa'da eski Başbakan Philippe, yeni siyasi parti kurdu Açıklaması

AA / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
Fransa'da eski Başbakan Philippe, yeni siyasi parti kurdu Açıklaması

Fransa'da eski Başbakan ve Le Havre Belediye Başkanı Edouard Philippe, yeni siyasi parti kurduğunu açıkladı.

Fransa'da eski Başbakan ve Le Havre Belediye Başkanı Edouard Philippe, yeni siyasi parti kurduğunu açıkladı.

Philippe, Le Havre kentinde düzenlenen kongrede yaptığı açıklamada, geleceği öngörmek için kurduğu partinin ismini "Ufuklar" koyduğunu söyledi.

Yeni partinin tüzüğünü 11 Ekim'de ilgili makamlara sunacağını ifade eden Philippe, "Siyasi hedefim, 2022'de (cumhurbaşkanı seçiminde) Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeniden seçilmesini sağlamaktır." ifadesini kullandı.

Philippe, Macron'un destek tabanını sağa genişletmek istediğini söyledi.

Macron'un yeniden seçilebilmesi için seçmen tabanının genişlemesi gerektiğini aktaran Philippe, "2050 için bir stratejimiz yok ve bunu sizinle inşa etmek istiyorum." dedi.

Philippe, ülkede yaşanan siyasi, ekonomik ve toplumsal krizlerin ardından Temmuz 2020'de başbakanlık görevinden istifa etmişti.

Yeni siyasi parti kuran Philippe'in, 2027'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimine ise kendisini hazırladığı yorumları yapıldı.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Fransa'da eski Başbakan Philippe, yeni siyasi parti kurdu Açıklaması - Haberler
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