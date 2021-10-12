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Fransa'da dizel yakıt fiyatı rekor kırdı

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Fransa'da dizel yakıt fiyatı rekor kırdı

Fransa'da dizel yakıtın litre fiyatı 1 euro 53 cent'i aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Fransa'da dizel yakıtın litre fiyatı 1 euro 53 cent'i aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Fransa'da depo doldurma maliyeti rekor kırdı. Fransa'da Ekolojik Geçiş Bakanlığı'nın yayınladığı verilere göre, dizel yakıtın litre fiyatı 1 euro 53 cent'i aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bir yıl içinde dizel yakıt fiyatının yüzde 28 arttığı belirtildi. Artışın sebebi ise birkaç aydır yükselen petrol fiyatları gösteriliyor. Ulusal İstatistiki ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü'nün verilerine göre, Nisan 2021'de bir varil petrolün fiyatı 54,1 euro iken Ekim 2021'de bu fiyat 82 euro'ya yükseldi.

Dizel yakıt fiyatının daha da artması beklenirken Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, hükümetin fiyatlardaki artışı telafi etmek için önlemler almaya hazır olduğuna dair güvence vermişti.

Ekim 2018'de benzin fiyatlarındaki artış ve dizel yakıt fiyatının 1 euro 5331 cent'e ulaşması Sarı Yelekliler eylemlerine yol açmıştı. Yeni rekor ise 1 euro 5354 cent olarak kayıtlara geçti.

(Melike Yazır/İHA)

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