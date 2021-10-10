FORMULA 1 NEDENİYLE BAZI YOLLAR KİLİTLENDİ, YAYALAR GÜVENLİK ŞERİDİNDE YÜRÜDÜ - Haberler
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FORMULA 1 NEDENİYLE BAZI YOLLAR KİLİTLENDİ, YAYALAR GÜVENLİK ŞERİDİNDE YÜRÜDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUZLA İstanbul Park'ta düzenlenen Formula 1 yarışları nedeniyle piste giden bir çok yol kilitlenirken, uzak mesafede aracından inen yarışseverler ise güvenlik şeridinden yürüdü.

TUZLA İstanbul Park'ta düzenlenen Formula 1 yarışları nedeniyle piste giden bir çok yol kilitlenirken, uzak mesafede aracından inen yarışseverler ise güvenlik şeridinden yürüdü. Yarışseverler, bölgede yaşanan trafik sorununa çözüm istedi.

Formula Türkiye Grand Prix'i 2021 Formula 1 takvimine göre 8-10 Ekim tarihleri arasında Formula 1 organizasyonuna dokuzuncu kez ev sahipliği yapan Intercity İstanbul Park çevresinde yoğun trafik oluştu. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken yarışlara gitmek isteyenler, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Araçları ile ilerleyemeyen bir çok yarışsever ise, uzak mesafede araçlarını bırakarak kilometrelerce yürüdü. Bu sırada bir çok yarışseverin hayatını tehlikeye atarak güvenlik şeridinde yürüdüğü görüldü. Yol boyunca kaldırımların olmaması nedeniyle güvenlik şeridinde yürüyen yarışseverler, trafiği tehlikeye düşürdü.

Bir yarışsever, 'Bu organizasyonu yaparken bu trafiğe çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu şekilde kimse bu büyük fiyatları vererek bu çileyi çekmek istemez. Şimdi biz diyoruz ki; 'Her sene Formula 1 yapılsın' Ama bu şartlarda insanlar nasıl gelsin ki buraya şeklinde konuştu. Polis, yoğun olan trafiği açmak için İstanbul Park çevresinde çalışmalarını sürdürüyor.

FORMULA 1 NEDENİYLE BAZI YOLLAR KİLİTLENDİ, YAYALAR GÜVENLİK ŞERİDİNDE YÜRÜDÜ

FORMULA 1 NEDENİYLE BAZI YOLLAR KİLİTLENDİ, YAYALAR GÜVENLİK ŞERİDİNDE YÜRÜDÜ

FORMULA 1 NEDENİYLE BAZI YOLLAR KİLİTLENDİ, YAYALAR GÜVENLİK ŞERİDİNDE YÜRÜDÜ

FORMULA 1 NEDENİYLE BAZI YOLLAR KİLİTLENDİ, YAYALAR GÜVENLİK ŞERİDİNDE YÜRÜDÜ

FORMULA 1 NEDENİYLE BAZI YOLLAR KİLİTLENDİ, YAYALAR GÜVENLİK ŞERİDİNDE YÜRÜDÜ

FORMULA 1 NEDENİYLE BAZI YOLLAR KİLİTLENDİ, YAYALAR GÜVENLİK ŞERİDİNDE YÜRÜDÜ

FORMULA 1 NEDENİYLE BAZI YOLLAR KİLİTLENDİ, YAYALAR GÜVENLİK ŞERİDİNDE YÜRÜDÜ

FORMULA 1 NEDENİYLE BAZI YOLLAR KİLİTLENDİ, YAYALAR GÜVENLİK ŞERİDİNDE YÜRÜDÜ

FORMULA 1 NEDENİYLE BAZI YOLLAR KİLİTLENDİ, YAYALAR GÜVENLİK ŞERİDİNDE YÜRÜDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: FORMULA 1 NEDENİYLE BAZI YOLLAR KİLİTLENDİ, YAYALAR GÜVENLİK ŞERİDİNDE YÜRÜDÜ - Haberler
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