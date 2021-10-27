Foça'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, çocuklarla başladı

26 Ekim Salı günü 7 tur teknesiyle birlikte Küçükdeniz Limanından denize açılan çocuklar, velileriyle birlikte marşlar söyleyip Cumhuriyet Bayramı'nı büyük coşku ve sevinçle kutladı.

Yaklaşık bir saat süren tekne turunun bitiminde Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün karşıladığı çocuklar, teşekkür ederek günün anısına fotoğraflara gülümsedi.

Yanı sıra çocuklara, Foça Bedia Midilli İlkokulu bahçesinde pamuk şeker ikram edildi.

Başkan Fatih Gürbüz, ''29 Ekim kutlamalarımıza, Cumhuriyetimizin en genç emanetçilerinin katıldığı körfez turuyla başladık. Cumhuriyet çocuklarla güzel! Bugün onları mutlu görmek, bayram sevinçlerine ortak olabilmek, bizleri çok sevindirdi.''dedi.

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