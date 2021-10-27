Foça'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, çocuklarla başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Foça'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, çocuklarla başladı

Bültenler - Haberler | Güncel
Foça'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, çocuklarla başladı

Foça'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Foça Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği körfez turuyla başladı.

26 Ekim Salı günü 7 tur teknesiyle birlikte Küçükdeniz Limanından denize açılan çocuklar, velileriyle birlikte marşlar söyleyip Cumhuriyet Bayramı'nı büyük coşku ve sevinçle kutladı.

Yaklaşık bir saat süren tekne turunun bitiminde Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün karşıladığı çocuklar, teşekkür ederek günün anısına fotoğraflara gülümsedi.

Yanı sıra çocuklara, Foça Bedia Midilli İlkokulu bahçesinde pamuk şeker ikram edildi.

Başkan Fatih Gürbüz, ''29 Ekim kutlamalarımıza, Cumhuriyetimizin en genç emanetçilerinin katıldığı körfez turuyla başladık. Cumhuriyet çocuklarla güzel! Bugün onları mutlu görmek, bayram sevinçlerine ortak olabilmek, bizleri çok sevindirdi.''dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
Yerli İHA UÇBEY'in ilk kez kullanıldığı operasyonda gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Yerli İHA UÇBEY'in ilk kez kullanıldığı operasyonda gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

 Esra Hankulu'nun katil zanlısı Ümitcan Uygun'un çelişkileri iddianamede

Esra Hankulu'nun katil zanlısı Ümitcan Uygun'un çelişkileri iddianamede
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title