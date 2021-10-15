Fnatic CS: GO oyuncusu JW, takımdan ayrıldığını duyurdu

Rekabetçi Counter-strike : Global Offensive arenasının en çok tanınan ve sevilen oyuncularından biri olan Jesper "JW" Wecksell, 14 Ekim gününün son saatlerinde yaptığı açıklama ile birlikte kariyerinin geleceğine dair önemli detayları paylaştı.

2013'den 2016'ya ve bir aradan sonra 2017'den 2021'e kadar Fnatic forması giyen 26 yaşındaki oyuncu, takımdan ayrılışını "Bugün itibariyle sözleşmemden serbest bırakıldım ve serbest oyunculuğa gireceğim." sözleri ile duyurdu.

Kariyerinde birçok Major CS: GO etkinliğinde şampiyonluğa ulaşmış olan oyuncu yaptığı açıklamada 14 Ekim'in kendi için hem duygusal hem de oldukça heyecanlı bir gün olduğunu dile getirirken, kariyeri boyunca yolculuğunda yanında olan herkese teşekkür etti.

JW: "Bazen daha fazla umursamadığım için üzülüyorum"

Oyunda AWPer rolünü üstlenirken gördüğümüz oyuncunun açıklaması oldukça duygusal devam etti. Oyun içinde veya oyun dışında her zaman kendi ve sorunları için yanında olduğu için eski profesyonel esporcu ve Fnatic'in Kurucu Ortağı Patrik Sättermon'a sonsuza kadar minnettar olacağını söyleyen oyuncu takım arkadaşları hakkında da konuştu.

znajdsanity, FPX Devilwalk ve flusha ile yaklaşık dokuz yıl önce bu maceraya beraber başladıklarını söyleyen oyuncu, bu dostluğu her zaman hatırlayacağını belirtirken, arkadaşlıkları hakkında "Bazen daha fazla umursamadığım için üzülüyorum" dedi.

"Mümkün olduğunca çok elemede oynamaya çalışacağım"

Açıklamasının sonunda gelecek planlarına az da olsa değinen oyuncu, oyunu üzerine daha çok çalışacağını söylerken bazı zamanlarda canlı olarak yayınlar açacağına da değindi.

"Mümkün olduğunca çok elemede oynamaya çalışacağım." diyen JW, açıklamasını "Geçtiğimiz bölüm 8 yıl, 3 Major, 25 Title'dı ve şimdi bir sonraki bölümüme hazırım, ya siz?" sözleri ile bitirdi.

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