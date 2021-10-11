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Flash TV açıldı mı?

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Flash TV yeni bir formatla yayın hayatına geri dönüyor. Kanalın sloganı "Özgür, komik, korkak" olarak belirlendi ve logosu yenilendi. Peki, Flash TV açıldı mı?

Yayın hayatına 15 Ocak 1992'de giren ve 27 yılın ardından 28 Şubat 2019'de ekranı kararan Flash TV, yeniden televizyon ekranlarına dönüyor. 30 Eylül 2021 tarihinde test yayınına yeniden başlayan kanalın logosu yenilendi ve sloganı "Özgür, komik, korkak" olarak belirlendi. Flash TV açıldı mı? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Yeni yayın dönemine 11 Ekim'de başlayacak olan Flash TV'de ana haber bültenlerini sunacak isim belli oldu. Deneyimli gazeteci Can Ataklı, hafta içi her gün saat 18.00'da başlayacak olan ana haberler i sunan kişi olacak.

27 yıllık yayın hayatının ardından 2019'da ekranlara veda eden Flash TV, "Özgür, komik, korkak" sloganı ile yeni formatı ve logosuyla yayın hayatını geri dönüyor. ANKA'nın haberine göre, yeni sezon kadrosunda birçok deneyimli isimle çalışacak olan kanalın ana haberler ini ise Can Ataklı sunacak. Hafta içi her gün saat 18.00'de başlayacak olan ana haber bülteni, 20.00'da sona erecek.

Yayın hayatına 11 Ekim'de başlayacak olan Flash TV'in kadrosunda Hakan Aygün, Can Ataklı, Orhan Uğuroğlu, Savaş Kalafat, Fehmi Koru, Akif Beki, Seda Akgül, Çağlar Cilara, Atilla Taş, Faik Öztürk gibi isimler yer alıyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Yeni yayın dönemi için hazırlık yapan Flash TV, tanıtım afişlerinde Saba Tümer'e yer vermesiyle gündeme gelmişti. Söz konusu afişlerde kendini gören Tümer, "Flash TV'nin tarafıma teklif yaptığı doğrudur ancak görüşmeler sonucunda yanıtım olumsuz olmuştur" diyerek soğuk duş etkisi yaratmıştı.

Flash TV açıldı mı?
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