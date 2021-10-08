FİRARİ CİNAYET HÜKÜMLÜSÜ 3 YIL SONRA YAKALANDI - Haberler
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FİRARİ CİNAYET HÜKÜMLÜSÜ 3 YIL SONRA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de, 2015 yılında çıkan kavgada husumetlisinin boynunu kırarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İbrahim Çakır (38), saklandığı evde yakalandı.

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de, 2015 yılında çıkan kavgada husumetlisinin boynunu kırarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İbrahim Çakır (38), saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pamukkale ilçesi Sevindik Mahallesi'nde 2015 yılında çıkan kavgada, husumetlisi Mehmet Tetikel'in (32) boynunu kırarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Çakır, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çakır hakkında 2018 yılında yargılandığı mahkemece 18 yıl hapis cezası verildi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan aramalara rağmen Çakır, bulunamadı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Çakır'ın Denizli Çal ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma, 3 yıldır firari olan Çakır'ı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çakır tutuklandı.

FİRARİ CİNAYET HÜKÜMLÜSÜ 3 YIL SONRA YAKALANDI

FİRARİ CİNAYET HÜKÜMLÜSÜ 3 YIL SONRA YAKALANDI

FİRARİ CİNAYET HÜKÜMLÜSÜ 3 YIL SONRA YAKALANDI

FİRARİ CİNAYET HÜKÜMLÜSÜ 3 YIL SONRA YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: FİRARİ CİNAYET HÜKÜMLÜSÜ 3 YIL SONRA YAKALANDI - Haberler
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