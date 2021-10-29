Filistin'de Emevi Sarayı'nın kalıntıları arasındaki "dev mozaik tablo" ziyarete açılıyor

Filistin'in Eriha kentinde Emevi Halifesi Hişam bin Abdülmelik'in yaptırdığı sarayın zemininde yer alan 827 metrekarelik "Hayat Ağacı" adı verilen dev mozaik tablo ziyaretçileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sarayın banyosunun zemininde yer alan tabloda, bir ağacın etrafında bulunan üç ceylandan birinin aslan tarafından avlanırken, diğer ikisinin ise huzurlu şekilde hayatına devam ettiğini anlatan bir tasvir yer alıyor. Mozaikteki bu tasvirin savaş ve barışı anlattığı belirtiliyor.

Filistin Turizm Bakanlığı, yaklaşık dört buçuk yıl süren çalışmaların ardından dünyanın en büyük mozaik tablolarından biri olduğu belirtilen Eriha'daki eserin açılışı için son hazırlıkların yapıldığını duyurdu.

Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı'nın (JICA) desteğiyle gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında mozaik tablonun bulunduğu bölüme yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik alanı kapsayan özel koruma çatısı yapıldı.

Restorasyon çalışmaları çerçevesinde, depremde yıkılan sarayda yenilemeler yapılırken projenin maliyetinin 12 milyon doları bulduğu açıklandı.

Ayrıca, mozaiklerin zarar görmeden ziyaret edilebilmesi için özel platformların kurulduğu kaydedildi.

"Dünyada kültürel mirasın korunması alanında önemli bir proje"

Eriha'daki Filistin Turizm Bakanlığı Ofis Müdürü Iyad Hamdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, restorasyonun "dünyada kültürel mirasın korunması alanında önemli bir proje" olduğunu belirtti.

Hamdan, bu projeyle bölgeyi ziyarete açmayı ve eserlerin yüksek sıcaklık veya yağmur gibi olumsuz hava koşullarından korunmasını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Hayat Ağacı'nda 21 farklı renkte taş bulunuyor

"Hayat Ağacı" adı verilen 827 metrekarelik dev mozaik tablo hakkında da bilgi veren Hamdan, şunları kaydetti:

"Tablo geometri, bitki ve hayvan ögeleriyle zenginleştirilmiş, ustalıkla birleştirilmiş 38 mozaik yapının birleşmesinden oluşuyor ve tabloda 21 farklı renkte taş bulunuyor."

Kullanılan taşların Filistin'in farklı bölgelerinden getirilmiş olduğunu aktaran Hamdan, mozaik yapının Filistin halkının tarihine de ışık tuttuğunu vurguladı.

Filistin turizmini canlandırması bekleniyor

Dev mozaik tabloyu görebilmek için aynı anda yüzlerce kişinin burayı ziyaret edebileceğini söyleyen Hamdan, "2016 yılında bu tablonun açılışını yaptık, sadece bir ay süreyle turistlere ve ziyaretçilere açıldı. Bunun sonucunda turist sayısı 2015'in aynı dönemine göre yüzde 900 arttı." dedi.

Geçen yüzyılın başında keşfedilen mozaik tablo, 2010 yılına kadar üstü kumla örtülü bir şekilde muhafaza ediliyordu. Tablo, son olarak 2016 yılında ziyarete açıldıktan sonra özel koruma yapılmak üzere tekrar restorasyona alınmıştı.