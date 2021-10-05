Fikret Erkoç kimdir, öldü mü, neden öldü? Fikret Erkoç'un hastalığı neydi? Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç nereli, kaç yaşında vefat etti?

Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç, eylül ayında evinde düşerek hastaneye kaldırılmıştı. Kalça kemiği kırılan ve bir süredir tedavi gören Fikret Erkoç bu sabah hayatını kaybetti. Peki, Fikret Erkoç kimdir, öldü mü, neden öldü? Fikret Erkoç'un hastalığı neydi?

FİKRET ERKOÇ KİMDİR?

Ölüm tarihi ve yeri: 5 Ekim 2021 Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Çocukları: Bülent Ersoy Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz yaptığı bir röportajda boşandığı eşi Fikret Erkoç için "Evlendiğimizde Fikret o zamanın ünlü bir futbolcusuydu. GS'de oynayan, 50'lerin fırtına isimlerinden olan arkadaşı Bülent Eken nedeniyle oğlumuza onun adını verdi. Bülent'in de futbolcu olmasını istiyordu. Fikret'in işleri bozulunca eski işime, bankaya girdim. Bülent bu yüzden babasına küstü" demişti.

BÜLENT ERSOY'UN BABASI KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Fikret Erkoç'un 90'lı yaşlarda olduğu tahmin ediliyor.

FİKRET ERKOÇ NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Kalça kemiği kırılan ve bir süredir tedavi gören Fikret Erkoç'tan kötü Haber geldi. Eylül ayında evinde düşerek apar topar hastaneye kaldırılan Fikret Erkoç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fikret Erkoç bu sabah hayatını kaybetti.

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