Fikret Erkoç kimdir, öldü mü, neden öldü? Fikret Erkoç'un hastalığı neydi? Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç nereli, kaç yaşında vefat etti?
Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti. Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç, eylül ayında evinde düşerek hastaneye kaldırılmıştı. Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz da geçtiğimiz sene kalp rahatsızlığı sebebiyle yaşamını yitirmişti. Fikret Erkoç'un hastalığı neydi? Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç nereli, kaç yaşında vefat etti?
Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç, eylül ayında evinde düşerek hastaneye kaldırılmıştı. Kalça kemiği kırılan ve bir süredir tedavi gören Fikret Erkoç bu sabah hayatını kaybetti. Peki, Fikret Erkoç kimdir, öldü mü, neden öldü? Fikret Erkoç'un hastalığı neydi?
Ölüm tarihi ve yeri: 5 Ekim 2021 Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
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Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz yaptığı bir röportajda boşandığı eşi Fikret Erkoç için "Evlendiğimizde Fikret o zamanın ünlü bir futbolcusuydu. GS'de oynayan, 50'lerin fırtına isimlerinden olan arkadaşı Bülent Eken nedeniyle oğlumuza onun adını verdi. Bülent'in de futbolcu olmasını istiyordu. Fikret'in işleri bozulunca eski işime, bankaya girdim. Bülent bu yüzden babasına küstü" demişti.
Fikret Erkoç'un 90'lı yaşlarda olduğu tahmin ediliyor.
Kalça kemiği kırılan ve bir süredir tedavi gören Fikret Erkoç'tan kötü Haber geldi. Eylül ayında evinde düşerek apar topar hastaneye kaldırılan Fikret Erkoç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fikret Erkoç bu sabah hayatını kaybetti.