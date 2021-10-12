Son dakika haberi | İstanbul merkezli 6 ilde 'Bylock' operasyonu - Haberler
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Son dakika haberi | İstanbul merkezli 6 ilde "Bylock" operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: İstanbul merkezli 6 ilde "Bylock" operasyonu Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 6 ilde "ByLock" operasyonu gerçekleştirildi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul merkezli 6 ilde "Bylock" operasyonu

İSTANBUL(İHA)- Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 6 ilde "Bylock" operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında geçmişte "Tsk Mahrem imam", "Emniyet Mahrem imam" ve "himmet" sorumluları ile aktif ve ihraç kamu personellerinin olduğu aranan 30 örgüt üyesinden 26'sı yakalandı.

Son dakika haberi | İstanbul merkezli 6 ilde Bylock operasyonu

Son dakika haberi | İstanbul merkezli 6 ilde Bylock operasyonu

Son dakika haberi | İstanbul merkezli 6 ilde Bylock operasyonu

Son dakika haberi | İstanbul merkezli 6 ilde
İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - Son Dakika Haberleri
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