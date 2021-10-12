Son dakika haberi | İstanbul merkezli 6 ilde

İSTANBUL (İHA) - İstanbul merkezli 6 ilde "Bylock" operasyonu

İSTANBUL(İHA)- Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 6 ilde "Bylock" operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında geçmişte "Tsk Mahrem imam", "Emniyet Mahrem imam" ve "himmet" sorumluları ile aktif ve ihraç kamu personellerinin olduğu aranan 30 örgüt üyesinden 26'sı yakalandı.