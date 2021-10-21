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FETÖ'den aranan emekli öğretmen tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Haberler | Güncel
FETÖ'den aranan emekli öğretmen tutuklandı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulanan emekli öğretmen M.Ü. (57), jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

SALİHLİ, MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulanan emekli öğretmen M.Ü. (57), jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı istihbarat çalışmasıyla, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve Manisa İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından arama kaydı olan, emekli öğretmen M.Ü.'nün Salihli'de bir evde olduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, M.Ü.'yü yakalayarak gözaltına aldı. M.Ü., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Son Dakika Haberleri
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