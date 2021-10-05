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Festival coşkusu üçüncü günde devam etti

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Festival coşkusu üçüncü günde devam etti

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen Adıyaman Gençlik ve Çocuk Festivalinde, coşku dolu anlar yaşandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen Adıyaman Gençlik ve Çocuk Festivalinde, coşku dolu anlar yaşandı.

Eğriçay Karali Parkında organize edilen Adıyaman Gençlik ve Çocuk Festivalinde, çocuklar ve gençler gönüllerince eğlendi. 1 Ekim Cuma günü başlayan, üç gün devam eden festivalde, gündüzleri çocuklara yönelik birbirinden güzel oyunlar sergilenirken, akşamları ünlü sanatçıların sahne aldığı muazzam konserler verildi. Alanda sergilenen birbirinden güzel objeler ve el emeği göz nuru ürünler ise, göz kamaştırdı.

Ünlü Sanatçı İlyas Yalçıntaş ve Servet Ekmen sahneye çıkarak, katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı. Sanatçılar birbirinden güzel parçalar okurken, etkinlik alanını dolduran binlerce müziksever coştukça coştu. Kimisi sanatçılara eşlik ederken, kimisi müziğin ritmine ayak uydurarak, gönüllerince eğlendi.

İzleyiciler arasında yer alarak sanatçıları keyifle dinleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Ünlü Sanatçı İlyas Yalçıntaş ve Servet Ekmen'e çiçek ve plaket takdiminde bulundu. Performanslarından dolayı kendilerini tebrik etti. Alandaki coşkulu kalabalığa da hitap eden Başkan Kılınç, bu tür sosyal etkinliklerin devam etmesi için, herkesin maske takması, temizliğe riayet etmesi gerektiğini söyledi ve katılımcılara teşekkür etti.

Festival kapsamında organize edilen etkinliklere gelen vatandaşlar, bu tür programların sosyal faaliyet olarak gerekli olduğuna değinirken, şimdiye kadar böyle bir kalabalık görmediklerini belirterek, emeklerinden ötürü Adıyaman Belediyesine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Festival coşkusu üçüncü günde devam etti

Festival coşkusu üçüncü günde devam etti

Festival coşkusu üçüncü günde devam etti

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