FERİZLİ BELEDİYESİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ferizli Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı Ferizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 3 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Ferizli Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmasını gerçekleştiren Ferizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu, son bir aylık çalışmalar hakkında meclise bilgi verirken ülke gündemiyle ilgili açıklamada bulundu.

Ferizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu, MHP Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve MHP camiasına sabır diledi. Başkanımız Gündoğdu, kazada araçta aralarında Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik'inde bulunduğu yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Amacımız Hemşehrilerimize Güvenli Ulaşım Sağlamak

Ferizli'de kaldırım çalışmalarının hızla devam ettiğini vurgulayan Başkanımız Gündoğdu, "Amacımız, hemşerilerimize daha güvenli, kaliteli ve konforlu ulaşım sağlamak. İlçemizde belirlediğimiz ihtiyaçların yanı sıra mahalle muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri de değerlendirerek çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Caddelerimizde devam eden hummalı kaldırım çalışmalarının mimarı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce başta olmak üzere; Büyükşehir belediyesi ekibimize ilçemiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gündem

Gündemin 1'inci maddesinde görüşülen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında ilçemiz mahallelerinde ismi bulunmayan cadde ve sokaklar oluştuğundan, ismi bulunmayan cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyon Raporu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 2'nci ve 3'üncü maddelerinde yer alan "2464 Sayılı kanun gereği 2022 Mali Yılı Gelir Tarifesinin belirlenmesi" ve "Belediyemizin 2022 Mali Yılı Bütçesinin görüşülmesi" ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifleri oybirliği ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Görüşülen gündem maddelerinin ardından Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Ekim ayı meclis toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ederken, Ekim Ayı Meclis Toplantısının birinci oturumu dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Plan Bütçe komisyonuna havale edilen 2'nci ve 3'üncü maddeler, 11 Ekim Pazartesi günü yapılacak ikinci oturum meclis toplantısında karara bağlanacak.

Foto Galeri için tıklayın... 04. 10. 2021 tarihinde eklendi

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Ferizli Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı Ferizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 3 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Ferizli Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmasını gerçekleştiren Ferizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu, son bir aylık çalışmalar hakkında meclise bilgi verirken ülke gündemiyle ilgili açıklamada bulundu.

Ferizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu, MHP Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve MHP camiasına sabır diledi. Başkanımız Gündoğdu, kazada araçta aralarında Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik'inde bulunduğu yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Amacımız Hemşehrilerimize Güvenli Ulaşım Sağlamak

Ferizli'de kaldırım çalışmalarının hızla devam ettiğini vurgulayan Başkanımız Gündoğdu, "Amacımız, hemşerilerimize daha güvenli, kaliteli ve konforlu ulaşım sağlamak. İlçemizde belirlediğimiz ihtiyaçların yanı sıra mahalle muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri de değerlendirerek çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Caddelerimizde devam eden hummalı kaldırım çalışmalarının mimarı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce başta olmak üzere; Büyükşehir belediyesi ekibimize ilçemiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gündem

Gündemin 1'inci maddesinde görüşülen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında ilçemiz mahallelerinde ismi bulunmayan cadde ve sokaklar oluştuğundan, ismi bulunmayan cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyon Raporu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 2'nci ve 3'üncü maddelerinde yer alan "2464 Sayılı kanun gereği 2022 Mali Yılı Gelir Tarifesinin belirlenmesi" ve "Belediyemizin 2022 Mali Yılı Bütçesinin görüşülmesi" ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifleri oybirliği ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Görüşülen gündem maddelerinin ardından Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Ekim ayı meclis toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ederken, Ekim Ayı Meclis Toplantısının birinci oturumu dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Plan Bütçe komisyonuna havale edilen 2'nci ve 3'üncü maddeler, 11 Ekim Pazartesi günü yapılacak ikinci oturum meclis toplantısında karara bağlanacak.

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