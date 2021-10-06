Ferhat Göçer - Rüya sözleri! 'Rüya' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Ferhat Göçer'in yeni şarkısı Rüya geçtiğimiz günlerde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde 200 bine yakın izlenme ve 3 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Ferhat Göçer - Rüya şarkısı sözleri nelerdir? Rüya şarkı sözleri nedir? İşte tüm şarkı sözleri...
Ferhat Göçer - Rüya şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
FERHAT GÖÇER - RÜYA ŞARKI SÖZLERİ
Yollara gömülürken adımlarım
Beyhude çığlıklarım
Ateşimden yanarken sokaklar dökesim yoktu bir damla su
Ki koşmam diyordum ben bundan böyle
Maceralar peşinde
*****
İnan artık aşktan hiç bahsetmek de içimden gelmiyordu
Ta ki sen gelene dek
*****
İster yansın ister sönsün umrumda mı dünya
İster dursun ister dönsün seni buldum ya
Umudumun yoldaşım ol
Razıyım her acıya
Gel benimle kal bir ömür, sürsün bu rüya
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Ferhat Göçer - Rüya şarkısı 1 Ekim 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa bir sürede 194 bin izlenme ve 2.8 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:
Söz: Ferhat Göçer, Zeynep Talu
Beste: Ferhat Göçer
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