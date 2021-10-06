Ferhat Göçer - Rüya sözleri! 'Rüya' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ferhat Göçer - Rüya sözleri! 'Rüya' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Haberler.com - Haberler | Gündem
Ferhat Göçer - Rüya sözleri! 'Rüya' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Ferhat Göçer'in yeni şarkısı Rüya geçtiğimiz günlerde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde 200 bine yakın izlenme ve 3 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Ferhat Göçer - Rüya şarkısı sözleri nelerdir? Rüya şarkı sözleri nedir? İşte tüm şarkı sözleri...

Ferhat Göçer - Rüya şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

FERHAT GÖÇER - RÜYA ŞARKI SÖZLERİ

Yollara gömülürken adımlarım

Beyhude çığlıklarım

Ateşimden yanarken sokaklar dökesim yoktu bir damla su

Ki koşmam diyordum ben bundan böyle

Maceralar peşinde

*****

İnan artık aşktan hiç bahsetmek de içimden gelmiyordu

Ta ki sen gelene dek

*****

İster yansın ister sönsün umrumda mı dünya

İster dursun ister dönsün seni buldum ya

Umudumun yoldaşım ol

Razıyım her acıya

Gel benimle kal bir ömür, sürsün bu rüya

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Ferhat Göçer - Rüya şarkısı 1 Ekim 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa bir sürede 194 bin izlenme ve 2.8 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:

Söz: Ferhat Göçer, Zeynep Talu

Beste: Ferhat Göçer

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahmut Özer Meral Akşener Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Alişan Seda Sayan Mustafa Keser
Spor Mehmet Kasapoğlu Ali Palabıyık Abdullah Avcı Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ferhat Göçer - Rüya sözleri! 'Rüya' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 12:04:24. #1.17#