Ferhat Göçer - Rüya sözleri! 'Rüya' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

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FERHAT GÖÇER - RÜYA ŞARKI SÖZLERİ

Yollara gömülürken adımlarım

Beyhude çığlıklarım

Ateşimden yanarken sokaklar dökesim yoktu bir damla su

Ki koşmam diyordum ben bundan böyle

Maceralar peşinde

*****

İnan artık aşktan hiç bahsetmek de içimden gelmiyordu

Ta ki sen gelene dek

*****

İster yansın ister sönsün umrumda mı dünya

İster dursun ister dönsün seni buldum ya

Umudumun yoldaşım ol

Razıyım her acıya

Gel benimle kal bir ömür, sürsün bu rüya

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Ferhat Göçer - Rüya şarkısı 1 Ekim 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa bir sürede 194 bin izlenme ve 2.8 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:

Söz: Ferhat Göçer, Zeynep Talu

Beste: Ferhat Göçer

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