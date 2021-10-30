FEKE'DE YÜKSEK REKOLTELİ MİLLİ BUĞDAY TOHUMU HÜSEYİNBEY'İN DENEME EKİMİ YAPILDI - Haberler
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FEKE'DE YÜKSEK REKOLTELİ MİLLİ BUĞDAY TOHUMU HÜSEYİNBEY'İN DENEME EKİMİ YAPILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'nın Feke ilçesinde yerli ve milli buğday tohumu 'Hüseyinbey' toprakla buluşturuldu.

ADANA'nın Feke ilçesinde yerli ve milli buğday tohumu 'Hüseyinbey' toprakla buluşturuldu.

İlçeye bağlı tarım arazilerinin en verimli olduğu bölge olan Tapan Paşalı mahallesinde bulunan çiftçi Fatih Işık'a ait yaklaşık 7 dekar tarlaya yerli ve illi tohum olan Hüseyinbey'in ekimi yapıldı. Daha önce ıslah çalışmaları sonucunda geliştirilen ve iki yıldır Türkiye'nin farklı bölgelerinde üreticiler tarafından tercih edilen Hüseyinbey'in kullanıldığı Çorum'daki bir dekarlık tarladan 1 ton 730 kilogram verim alındı.

Yerli tohumun ekimine katılan Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, "Bugün 7 dönüm üzerinde bir tarlaya yerli ve milli bir tohumu deniyoruz. Amacımız Türkiye rekorunu kırmak. Devletimiz çiftçimizin yanında biz de Feke Belediyesi olarak çiftçilerimize destek vereceğiz" dedi.

FEKE'DE YÜKSEK REKOLTELİ MİLLİ BUĞDAY TOHUMU HÜSEYİNBEY'İN DENEME EKİMİ YAPILDI

FEKE'DE YÜKSEK REKOLTELİ MİLLİ BUĞDAY TOHUMU HÜSEYİNBEY'İN DENEME EKİMİ YAPILDI

FEKE'DE YÜKSEK REKOLTELİ MİLLİ BUĞDAY TOHUMU HÜSEYİNBEY'İN DENEME EKİMİ YAPILDI

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