FaZe Clan 1 milyar dolar değerindeki anlaşma ile halka açılacak

Ünlü Amerikan espor takımı ve aynı zamanda bir dijital içerik üreticisi olan FaZe Clan 1 Milyar Dolar değerindeki SPAC anlaşması ile halka açılmaya hazırlanıyor. Detaylar haberimizde.

Los Angeles merkezli ünlü espor takımı FaZe Clan, güncel olarak Counter Strike: Global Offensive, Call of Duty, PUBG ile birlikte toplam 10 farklı oyunda espor faaliyetlerini devam ettiriyor. 350 Milyondan fazla oldukça büyük bir taraftar kitlesine sahip FaZe, büyük bir anlaşma ile espor gündemine oturdu.

Yapılan açıklamaya göre B. Riley Principal 150 Merger Corp ile yapılan 1 Milyar dolarlık birleşme anlaşmasıyla birlikte FaZe Clan artık FaZe Holdings Inc olarak faaliyetlerine devam edecek. Halka açılarak NASDAQ üzerinde "FAZE" koduyla borsada işlem görebilecek.

Ayrıca anlaşmaya göre FaZe Clan, şirketsel büyümesi için 291 milyon dolara kadar finansal yardım alabilecek. Böylece FaZe ismi espor ve dijital oyun sektöründe çok daha büyük bir isim olacak. FaZe Clan CEO'su Lee Trink, konuyla alakalı şunları söyledi:

"FaZe Clan'ın dijital-yerli dünyada içerik, oyun, eğlence ve yaşam tarzının merkezinde yer alan bir marka olan gençlik kültürünün sesi haline geldiğine inanıyoruz. Bu işlem bize sermaye ve kamu piyasalarına erişim sağlayacak, bu da çoklu platform ve para kazanma stratejimizin genişlemesini hızlandırmamıza yardımcı olacak."

Konu ile alakalı olarak şirket tarafından yapılan detaylı açıklamaya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Playerbros - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet