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Son dakika haberi: FATİH'TE SAHTE PARA OPERASYONU KAMERADA 2 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Fatih'te iki ayrı adrese yapılan operasyonda piyasaya sürülmeye hazır halde 3 milyon 325 bin lira ve 715 bin 500 dolar sahte para ele geçirildi.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - Fatih'te iki ayrı adrese yapılan operasyonda piyasaya sürülmeye hazır halde 3 milyon 325 bin lira ve 715 bin 500 Dolar sahte para ele geçirildi. Operasyonda, K.A., ve M.A., isimli şüpheliler gözaltına alınırken, operasyon anı kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Ekim'de Fatih'te 2 ayrı adreste piyasaya sürülmek üzere sahte para olduğu bilgisi aldı. Harekete geçen ekipler, Fatih'te bulunan 2 adresten birine operasyon düzenledi. İlk adrese yapılan operasyonda K.A. (40) isimli şüpheli gözaltına alındı. Adrese yapılan aramalarda, 201 bin lira ve 13 bin 500 dolar sahte para bulundu. Ekiplerce yapılan çalışmaların devamında tespit edilen ikinci adrese 15 Ekim'de düzenlenen baskında adrese bulunan M.A.,(40) isimli kişi gözaltına alınırken, operasyon neticesinde adreste yapılan aramalarda; Kesilmiş ve tabaka halinde olmak üzere toplam 3 milyon 325 bin lira ve 715 bin dolar sahte para, 6 adet yazıcı, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet giyotin, 1 adet laminatör ve sahte para üretimi ve alt yapısında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyal ele geçirildi. Operasyon anı kameraya yansırken, ele geçirilen sahte paralar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Sergilendi.

Operasyon kapsamında yakalanan ve Parada Sahtecilik suçundan 16 Ekim'de adliyeye sevk edilen şüphelilerden, K.A. isimli kişi hakkında adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılırken M.A. isimli kişi ise tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

Son dakika haberi: FATİH'TE SAHTE PARA OPERASYONU KAMERADA 2 GÖZALTI

Son dakika haberi: FATİH'TE SAHTE PARA OPERASYONU KAMERADA 2 GÖZALTI

Son dakika haberi: FATİH'TE SAHTE PARA OPERASYONU KAMERADA 2 GÖZALTI

Son dakika haberi: FATİH'TE SAHTE PARA OPERASYONU KAMERADA 2 GÖZALTI

Son dakika haberi: FATİH'TE SAHTE PARA OPERASYONU KAMERADA 2 GÖZALTI
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