fastPay Wildcats oyuncusu Ege 'SHNAZN' Tarhan espor kariyerini sonlandırdı! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

fastPay Wildcats oyuncusu Ege "SHNAZN" Tarhan espor kariyerini sonlandırdı!

Playerbros - Haberler | Gamegar
fastPay Wildcats oyuncusu Ege

IWcats oyuncusu Ege "SHNAZN" Tarhan, espor kariyeri hakkında önemli bir karar verdi.

Espor dünyasında Zula ve VALORANT arenalarında adını göstermiş ve kendi kanıtlamış oyunculardan biri olan Ege"SHNAZN" Tarhan, 14 Ağustos 2021 tarihinden beri VALORANT oyuncusu olarak bünyesinde yer aldığı fastPay Wildcats ekibi tarafından yapılan açıklama ile gündemimize geliyor.

9 Ekim cumartesi gününün öğle saatlerinde takım tarafından yapılan açıklama ile birlikte Ege "SHNAZN" Tarhan'ın espor kariyerini sonlandırdığı taraftarlar ve espor dünyası ile paylaşıldı.

Takım tarafından yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre genç oyuncu tarafından alınan bu kararın ana nedeni oyuncunun halihazırda devam ettirdiği Hukuk eğitimine daha çok odaklanmak.

Bu ciddi kararın ardından oyuncu herhangi bir açıklama yapmadan sadece takımının Tweet'ini RT etti. Takım tarafından yapılan açıklamada ise oyuncunun ayrılışı ile ilgili dilekler "Hukuk kariyerinde başarılar dileriz, yargı dağıtman dileğiyle!" sözleri ile paylaşıldı.

Yapılan duyuruyu aşağıda görebilirsiniz.

Playerbros - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Deniz Akkaya Gazeteler Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Marcao Stefan Kuntz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hasan Doğan Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Tahir Büyükakın Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: fastPay Wildcats oyuncusu Ege 'SHNAZN' Tarhan espor kariyerini sonlandırdı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 22:37:34. #1.13#