fastPay Wildcats oyuncusu Ege

Espor dünyasında Zula ve VALORANT arenalarında adını göstermiş ve kendi kanıtlamış oyunculardan biri olan Ege"SHNAZN" Tarhan, 14 Ağustos 2021 tarihinden beri VALORANT oyuncusu olarak bünyesinde yer aldığı fastPay Wildcats ekibi tarafından yapılan açıklama ile gündemimize geliyor.

9 Ekim cumartesi gününün öğle saatlerinde takım tarafından yapılan açıklama ile birlikte Ege "SHNAZN" Tarhan'ın espor kariyerini sonlandırdığı taraftarlar ve espor dünyası ile paylaşıldı.

Takım tarafından yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre genç oyuncu tarafından alınan bu kararın ana nedeni oyuncunun halihazırda devam ettirdiği Hukuk eğitimine daha çok odaklanmak.

Bu ciddi kararın ardından oyuncu herhangi bir açıklama yapmadan sadece takımının Tweet'ini RT etti. Takım tarafından yapılan açıklamada ise oyuncunun ayrılışı ile ilgili dilekler "Hukuk kariyerinde başarılar dileriz, yargı dağıtman dileğiyle!" sözleri ile paylaşıldı.

Yapılan duyuruyu aşağıda görebilirsiniz.

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