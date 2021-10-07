Far Cry 6'da Chorizo'nun kilidi nasıl açılır?

Costa Del Monteros'la tanışın macera serisinde yolunuzu çalışırken onunla tanışacaksınız. Ancak, Chorizo'nun kilidini açmak ve onları bir arkadaş olarak eklemek istiyorsanız, sevimli köpek için bazı işleri yapmanız ve ikiniz arasında güven oluşturmanız gerekmektedir.

Chorizo'nun kilidini açmanın ilk adımı, Montero Çiftliğine ulaşana kadar Monteros ile tanışın. Espada ile görüştükten sonra oyunun bu kısmına ulaşmalısınız. Babasıyla buluşmak için seni ailesinin çiftliğine geri getirecek ve Montero çiftliği'nin kilidi açılacak. Bununla birlikte, Chorizo için ilk arayışta "Who's a good boy?" kilidi açılacak. Köpek yavrusu için timsah eti elde ederek ve sonra kampa geri getirerek bu görevi tamamlamanız gerekir.

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Bu görevi bitirdikten sonra, yapmanız gereken bir sonraki şey Chorizo için Fetch Quest adlı bir sonraki arayış üzerinde çalışmaktır. Chorizo'yu Montero Çiftliği'nde takip ettiğiniz ve birkaç kaynak kazmak için toplayabileceğiniz birden fazla önbelleği ortaya çıkarmasına izin verdiğiniz oldukça basit bir görevdir.

Görevde sona ulaştığınızda ve görevi tamamladığınızda, Chorizo kilidini açacak ve onu maceralara götürmek için bir amigo olarak seçebileceksiniz.

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