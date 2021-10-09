Fahrettin Poyraz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Fahrettin Poyraz'ın hayatı ve biyografisi! - Haberler
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Fahrettin Poyraz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Fahrettin Poyraz'ın hayatı ve biyografisi!

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Fahrettin Poyraz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Fahrettin Poyraz'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Fahrettin Poyraz geliyor. Peki, Fahrettin Poyraz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Fahrettin Poyraz'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...

Gündemde yer alan isimler arasında gelen Fahrettin Poyraz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli merak edildi. Peki, Fahrettin Poyraz kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, memleketi neresi, mesleği nedir? İşte bilgiler...

FAHRETTİN POYRAZ KİMDİR?

Fahrettin Poyraz (d. 3 Temmuz 1968, Domaniç), Türk siyasetçi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Fahrettin Poyraz doğum tarihi : 3 Temmuz 1968

Fahrettin Poyraz kaç yaşında : 53 yaşında

Fahrettin Poyraz nereli : Kütahya

Fahrettin Poyraz mesleği ne : Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü, Siyasetçi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1990 yılı mezunudur. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde Yüksek Lisans, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Siyaset Bilimi Alanında ise Doktora yapmıştır. Maliye Bakanlığı Muhasebe Denetmenliği, Sayıştay Başkanlığı Başdenetçiliği, Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Mali Hukuk Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, TBMM XXII., XXIII.ve XXIV. Dönem Bilecik Milletvekilliği, XXIV. Dönem Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığı yapmıştır. Yeminli Mali Müşavir, Uluslararası Bağımsız Denetçi, Evli ve beş çocuk babasıdır. 5 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürüdür. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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Haber: Fahrettin Poyraz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Fahrettin Poyraz'ın hayatı ve biyografisi! - Haberler
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