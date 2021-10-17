FOX TV'nin Hafta Sonu Çalar Saat haber programının sunuculuğunu yapan Ezgi Gözeger hakkında Ezgi Gözeger kimdir? Ezgi Gözeger kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ezgi Gözeger hayatı ve biyografisi! soruları ile araştırmalar yapılıyor. Peki, Ezgi Gözeger kimdir? Ezgi Gözeger kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ezgi Gözeger hayatı ve biyografisi! İşte detaylar...

EZGİ GÖZEGER KİMDİR?

Ezgi Gözeger Özmemiş 30 Temmuz 1986, Tire, İzmir doğumlu, Türk meteorolog ve sunucudur.

Liseyi Tire Kutsan Anadolu Lisesinde tamamlayan Ezgi Gözeger, daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesinde Meteoroloji Mühendisliğini bitirdi. 2009 yılının yaz aylarından itibaren FOX'da İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat adlı sabah programında hava durumu editör ve spikerliği yapmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı Kuşdili Eğitim Merkezinde spikerlik ve sunuculuk eğitimi aldı.

Halen FOX'da hava durumu spikerliğine devam eden Ezgi Gözeger, eğitim hayatına İstanbul Bilgi Üniversitesi'ndeki Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde yaptığı yüksek lisans eğitimiyle sürdürmüş; 1 Şubat 2012 tarihinde FOX 'da FOX Gece adlı programı sunmuştur. 2014'ten beri FOX'da dönüşümlü olarak yaz sezonunda ve sömestr tatillerinde sabah ve hafta sonu sabah saatlerinde Ezgi Gözeger ile Çalar Saat programını sunmaktadır. Sunucu ve meteorolog Ezgi Gözeger evlidir. 2015 yılında 3. Dijital Dünya'nın Enleri Ödül Töreni'nde En İyi Hafta Sonu Haber Spikeri ödülünü almıştır.

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