Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm ne zaman? Evlilik Hakkında Her Şey 3. bölüm bugün var mı? Evlilik Hakkında Her Şey 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı

Diziseverlerin merakla beklediği Evlilik Hakkında Her Şey bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Evlilik Hakkında Her Şey dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm ne zaman, Evlilik Hakkında Her Şey bölüm bugün mü, Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azra, Sanem ve Güneş için ölü sandıkları babalarının bir anda çıkagelmesi, adeta deprem etkisi yaratmıştır. Bugüne kadar yaşadıkları hayatın bir yalan olduğunu öğrenen üç kardeş için aydınlatılması gereken birçok karanlık nokta vardır. Çolpan yaşadığı yıkımın yanı sıra, yıllar önce Faruk'la birlikte gömdüğü bazı sırların gün yüzüne çıkacağı endişesine kapılır. Alpay'ın kendisine kurduğu tuzağın etkisini üzerinden atmaya başlayan Songül, Alpay'a yaptıklarını ödetmek için kolları sıvar. Bir yandan yeni iş ortamına uyum sağlamaya çalışan bir yandan da geçmişte bıraktığı Yıldırım'la aynı yerde çalışmak durumunda kalan Azra; Erman Arsen tarafından yeni bir dava ile sınanır. Güneş, yaşadıklarının etkisiyle kimsenin beklemediği bir şey yaparak, kardeşleri Azra ve Sanem'e şok edici bir sürpriz hazırlar. Sanem, ünlü rapçi Astek'in davasını Çolpan'a kabul ettirmeye çalışsa da Çolpan'ın daha elzem sorunları vardır. Sanem için bu dava artık bir gurur meselesidir. Yıllar sonra Yıldırım'la karşılaşan Sergen, beklenmeyen olayların yaşanmasına neden olur…

Babalarıyla yüzleşen Azra, Sanem ve Güneş'in duyguları alt üst olmuştur. Hayatlarında kalmaya kararlı olan Faruk'u bir tehlike olarak gören Çolpan'ın ise tüm çabalarına rağmen geçmiş peşini bırakmayacaktır. Azra'nın tesadüfen karşılaştığı çaresiz bir anne kısa bir süre içinde hayatına hem umut hem keder getirecektir. İlk duruşmaya bir gün kala, Alpay'ın kendilerinden sakladığı bilgilerin peşine düşen Azra ve Songül'ü hem heyecanlı hem de gerilimli bir macera beklemektedir. Sergen, gerçek yüzünü gören Yıldırım'a kendini ispat etmek için yeni stratejiler peşindeyken, Yıldırım yıllar sonra belki de en son konuşmak isteyeceği kişi, Çolpan Cevher ile yüz yüze gelecektir. Alpay'a olan öfkesiyle intikam yolunda hızla yürüyen Songül'ü ise inanmakta güçlük çekeceği gerçekler bekler. Sanem'in, Ural ve kızıyla yakınlığından rahatsız olan Eylül, kurnaz planlarıyla Sanem'in kuyusunu kazmaya niyetlenir. Azra ve Sanem'in hayatlarını değiştirecek bazı gerçekler ise şans eseri şahit oldukları bir konuşmayla ortaya çıkar…

