Eternal Fire xfl0ud transferi resmi olarak duyuruldu!

Eternal Fire xfl0ud'u bünyesine dahil ettiğini duyurdu, takım kurulmadan önceki söylentilerde Turkish Dream Team olarak bilinen kadro tam olarak oluşmuş oldu. Türk ve yabancı CS: GO liglerinde büyük başarılar almak için kurulan takım Yasin "xfl0ud" Koç transferini işte böyle duyurdu!

Takım kurulduktan sonra çarpıcı açıklamalarda bulunan Yasin "xfl0ud" Koç resmi olarak artık Eternal Fire için mücadele edecek. Türkiye'ye adapte olamadığı ve kendi ülkesine dönme kararı alan ISSAA'nın ardından Eternal Fire yeni kadrosu ile tüm espor severlerin dikkatini üzerine çekmiş durumda!

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