Eşya yüklü kamyonette 2 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Eşya yüklü kamyonette 2 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
Eşya yüklü kamyonette 2 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

KAYSERİ'de narkotik polisinin kent sınırları içinde takip edip durdurduğu eşya yüklü kamyonetin kasasında piyasa değeri 2 milyon TL'yi bulan 100 kilo esrar ve skunk maddesi ele geçirildi.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de narkotik polisinin kent sınırları içinde takip edip durdurduğu eşya yüklü kamyonetin kasasında piyasa değeri 2 milyon TL'yi bulan 100 kilo esrar ve skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuları batı illerine götürdüğü belirlenen sürücü M.K. gözaltına alındı.

İl Meniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü polisleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu götürüleceği bilgisini aldı. Kayseri sınırları içerisine giren M.K.'nİn kullandığı ev eşyası yüklü kamyonet takibe alındı. Kamyonet, Kayseri-Malatya kara yolu polis kontrol noktasında durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Jack' kamyonet içerisindeki eşyalara tepki verdi. Narkotik polisleri kamyonet kasasında yaptığı aramada çantalar içine gizleniş, eşyalarla kamufle edilmiş piyasa değeri 2 milyon TL değerinde 100 kilo esrar ve skunk maddesi el geçirdi. Uyuşturucuyu taşıyan M.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. M.K., basın mensuplarına "İstanbul'a götürüyorum. Terör örgütlerine götürmüyorum" dedi. Ele geçirilen uyuşturucunun Kayseri'de 2021'deki en yüksek miktar olduğu belirtildi.


- Kayseri
Eşya yüklü kamyonette 2 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Eşya yüklü kamyonette 2 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Eşya yüklü kamyonette 2 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Eşya yüklü kamyonette 2 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Eşya yüklü kamyonette 2 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Eşya yüklü kamyonette 2 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Eşya yüklü kamyonette 2 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

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