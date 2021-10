Esra Erol kaçta bitiyor? Esra Erol kaça kadar? Esra Erol ne zaman başlıyor?

Esra Erol kaçta bitiyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan " Esra Erol'da" programında bugün de 18 Mart 2021 Perşembe ekranlara geldi. Peki, Esra Erol ATV Canlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

ESRA EROL SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Esra Erol'da programı hafta içi her gün, saat 16.20'de ATV ekranlarında yayınlanmakta.

ESRA EROL KAÇTA BİTİYOR?

Esra Erol'da programının ardından akşam haberler i başlayacak. Akşam haberler i saat 19.00 itibarıyla başlayacak.

