Esra Erol ATV canlı yayın izle 11 Ekim bugün! Esra Erol canlı izle bugün! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izle! Esra Erol son bölüm izle!

Ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı Esra Erol'da programı yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. İzleyiciler Esra Erol programı ile ilgili olarak "Esra Erol ne zaman, saat kaçta başlıyor ve Esra Erol son bölümde neler oldu?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte, Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol canlı izle! ATV Esra Erol'da canlı izle! 11 Ekim Pazartesi Esra Erol'da canlı izle!

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ESRA EROL KAÇTA BAŞLIYOR?

Esra Erol'da hafta içi her gün saat 16.20'de ATV'de izleyicisiyle buluşuyor.

ESRA EROL'DA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra Erol, Gossip Mag Business Dergisi'nden Yılın En İyi Kadın Kuşağı Ödülü'nü aldığını söyleyerek teşekkür etti.Mehmet Bey eşi Gülfidan Temel ile ikinci evlilikleri olduğunu, eşine dair yaptığı hatayı kabul ettiğini ama eşini çok sevdiğini söyleyerek diğer eşinden ayrılalı 15 sene olduğunu, seviyor olsaydı zaten ondan ayrılamayacağını söyledi.

Şaduman Hanım blurlu bir şekilde stüdyoya geldi. Şaduman Hanım herkesin kendi yaşadığını bileceğini, 1 buçuk yaşında olan çocuğunu da kaybetmiş olduğunu, çocuğundan kaçma gibi bir durumu olmadığını, çocuğu ile görüşmeye çalıştığında eşinin engel olduğunu iddia etti. Şaduman Hanım, evden ayrıldığı dönemde Aziz Bey'in kendisine sahip çıktığını kabul edip eşinin kendisine zina sebebi ile dava açtığını ama sonra eşi ile barışmayı kabul ettiğini fakat isteyerek kabul etmediğini öne sürdü. Durkadın Hanım eşine bağırarak eşini kabul etmediğini, konuşmaları gördüğünü dile getirdi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

İbrahim Bey eşinin kafasında kuruntuları olduğunu iddia edip evi terk etmesinin sebebinin eşinin oğlu ile gelip kendi çalıştığı yerde kendisini tehdit ettiğini, bu sebeple arabalarda, dağlarda yattığını belirtti. İbrahim Bey eşini asla arayıp da Yeliz Hanım ile ilişkisi olduğunu falan söylemediğini, eşini aldatmadığını iddia etti. Esra Erol, dün yayın esnasında Barış'ın alındığını, Pendik'e götürüldüğünü, Barış'ın geceyi orada geçirdiğini, sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığını, Barış'ın ailesinin Kübra'nın annesine çocuğu teslim ettiğini açıkladı. Esra Erol, aile bakanlığının da inceleme yapacağından emin olduğunu dile getirdi. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ESRA EROL'DA SON BÖLÜM İZLE!

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