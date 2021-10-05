Eskişehir Valisi Ayyıldız'ın eşi, huzurevinde kalan çiftin nikah şahidi oldu - Haberler
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Eskişehir Valisi Ayyıldız'ın eşi, huzurevinde kalan çiftin nikah şahidi oldu

AA / Deniz Açık - Haberler | Güncel
Eskişehir Valisi Ayyıldız'ın eşi, huzurevinde kalan çiftin nikah şahidi oldu

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Uzman Dr. Dilek Didem Ayyıldız'ın, Safiye-Gönül Bayar Huzurevi sakinlerinden Müyesser Yılmaz ve Arif Pazarcık çiftinin nikah şahitliğini yaptığı bildirildi.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Uzman Dr. Dilek Didem Ayyıldız'ın, Safiye-Gönül Bayar Huzurevi sakinlerinden Müyesser Yılmaz ve Arif Pazarcık çiftinin nikah şahitliğini yaptığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Safiye-Gönül Bayar Huzurevi Kamelya Salonu'nda gerçekleştirilen nikah törenine Dilek Didem Ayyıldız'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Beytullah Tarhan, Huzurevi Müdürü Duran Önder, dünyaevine giren çiftin yakınları, huzurevi sakinleri ve diğer davetliler katıldı.

Çiftin nikah şahitliğini yapan Ayyıldız, gelin ve damada hediyeler verdi.

Eskişehir Valisi Ayyıldız'ın eşi, huzurevinde kalan çiftin nikah şahidi oldu

Eskişehir Valisi Ayyıldız'ın eşi, huzurevinde kalan çiftin nikah şahidi oldu

Eskişehir Valisi Ayyıldız'ın eşi, huzurevinde kalan çiftin nikah şahidi oldu

Eskişehir Valisi Ayyıldız'ın eşi, huzurevinde kalan çiftin nikah şahidi oldu

AA / Deniz Açık - Son Dakika Haberleri
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Haber: Eskişehir Valisi Ayyıldız'ın eşi, huzurevinde kalan çiftin nikah şahidi oldu - Haberler
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