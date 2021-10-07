Eskişehir Şehir Hastanesinde Skolyoz Polikliniği hizmete başladı - Haberler
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Eskişehir Şehir Hastanesinde Skolyoz Polikliniği hizmete başladı

AA / Deniz Açık - Haberler | Sağlık
Eskişehir Şehir Hastanesinde Skolyoz Polikliniği hizmete başladı

Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesinde bu ay itibarıyla Skolyoz Polikliniği hizmet vermeye başladı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesinde bu ay itibarıyla Skolyoz Polikliniği hizmet vermeye başladı.

Poliklinikte görevli Opr. Dr. Murat Baloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "skolyoz" olarak tanımlanan omurga eğriliklerinin doğuştan ya da sonradan oluşan önemli bir sağlık sorunu olduğunu bildirdi.

Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesinde Doç. Dr. Onur Yaman, Doç. Dr. Salim Şentürk ve Opr. Dr. Serdar Ercan ile ekip kurarak skolyoz operasyonu yaptıklarını aktaran Baloğlu, "Bu ameliyatların Eskişehir'de yapılmasını ve hastaların tedavisine katkıda bulunmak için bu ay itibarıyla poliklinik açıldı. Sadece Eskişehir'e değil çevre kentlere de hizmet veriyoruz. Hatta ülkenin birçok kentinden de hastalarımız var. Dünya genelindeki hastalarında da gelip tedavi olabilecekleri iyi bir merkez haline gelmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Opr. Dr. Serdar Ercan ise skolyozun multidisipliner yaklaşım gerektiren bir hastalık olduğunu dile getirdi.

Klinikte operasyonları gerçekleştiren ve tedavi olan hastalardan iyi sonuçlar aldıklarını belirten Ercan, "Hastalar hem Eskişehir'den hem de çevre illerden rahatlıkla bize ulaşabilir. Tedavi için Şehir Hastanesine gelecek skolyoz hastalarının sayısının artacağını düşünüyoruz." dedi.

AA / Deniz Açık - Son Dakika Haberleri
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