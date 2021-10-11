ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ile birlikte Odunpazarı Modern Müze, Balmumu Heykeller Müzesi ve Kurtuluş Müzesi'ni gezen yazarlar, Eskişehir'e hayran kaldılar, köşe yazıları ve sosyal medya hesaplarından Eskişehir'den "bozkırın ortasında bir vaha", "Kuzey Avrupa ülkesi" benzetmeleri ile bahseden yazarlar, aynı zamanda vatandaşlara Eskişehir'i görmelerini de tavsiye ettiler. Misafirlerini Pazar günü ise Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda ağırlayan Başkan Büyükerşen, "değerli yazarlar Gürkan Hacır, Barış Yarkadaş, Barış Doster ve Aydın Keleşoğlu'na kendileri ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri